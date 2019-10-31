• Сбербанк повысил прогнозы по курсу доллара на 2019—2021 годы. Теперь в кредитной организации ожидают, что средний курс доллара за текущий год составит 65 рублей. В июле банк прогнозировал более низкий средний курс по итогам этого года — 64,6 рубля. Средний курс в 2020 году, как ожидают в Сбербанке, составит 65,5 рубля за доллар (против 64,5 рубля в июльском прогнозе), в 2021 году — 66 рублей (против 65 рублей). Одновременно банк ухудшил прогноз по росту ВВП России в 2020 году. Теперь он составляет 1,7% против предполагавшихся ранее 2%.

• Объем выдачи ипотечных кредитов за девять месяцев 2019 года, по данным ЦБ, сократился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,96 трлн рублей. Как отмечают в «ДОМ.РФ», уменьшение вызвано сокращением объемов кредитов, выдаваемых на рефинансирование. В целом около 54% занятого населения России имеют действующие кредиты, сообщила глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. По ее словам, долговая нагрузка россиян (обслуживание долга к располагаемым доходам) по необеспеченным кредитам на 1 октября достигла 8,9%, это максимум с 1 января 2015 года. Совокупная долговая нагрузка по всем видам кредитов составила 10,6%, превысив максимум 2015 года. Между тем премьер-министр Дмитрий Медведев надеется, что снижение инфляции улучшит условия ипотечного и потребительского кредитования.

• Самые счастливые люди работают в России в медицине, фармацевтике и на госслужбе, а самыми несчастными оказались специалисты в автомобильном бизнесе и представители рабочих профессий. Об этом говорится в исследовании HeadНunter. В региональном разрезе наиболее счастливыми оказались жители Ханты-Мансийского АО и Краснодарского края, а наименее счастливые россияне проживают в Ставропольском и Пермском краях. Кроме того, выяснилось, что респонденты в возрасте от 55 лет и старше чувствуют себя счастливее, нежели молодежь в возрасте от 18 до 24 лет.

• На OFFICEPARTY в штаб-квартире Банки.ру Совкомбанк представил новую программу лояльности по картам «Халва». Программа под названием «бонус 5х10» — это игра, состоящая из 30 уровней, каждый из которых позволяет получать повышенную награду за покупки в магазинах-партнерах. Бонус можно получить в виде дополнительного кешбэка за покупки своими деньгами или месяцев рассрочки на покупки заемными средствами.