Российская валюта дорожает к доллару и слабеет к евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 1 копейку к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени прибавил 4 копейки. На 10:13 мск курс доллара понизился уже на 7 копеек и составил 64,07 рубля, а евро — подорожал на 2 копейки.

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, в пятницу курс доллара снижается к основным мировым валютам.

«Сегодня с утра доллар слабеет к основным мировым валютам, и рубль использует это для попытки вновь уйти ниже 64. Однако ближе к вечеру, как и в акциях, ждем усиления продаж рубля накануне длинных выходных. Впрочем, выше 64,5 пара доллар/рубль подняться не должна», — пояснял Антонов.