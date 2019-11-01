Рубль завершил основную валютную сессию пятницы ростом к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:02 мск опустился на 74 копейки к предыдущему закрытию и составил 63,39 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 30,8 тыс. сделок на сумму порядка 2,1 млрд долларов, диапазон котировок составил 63,39—64,14 рубля за доллар.

Курс евро 19:02 мск составил 70,8 рубля и снизился на 70 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 7,7 тыс. сделок примерно на 338 млн евро по курсам от 70,8 до 71,6 рубля за евро.

«Рубль в октябре был склонен к укреплению против доллара и евро, но в то же время приостановил рост у локальных максимумов. Пара доллар/рубль по итогам месяца снизилась на 1,1%, до 64,13 рубля, в течение октября опустившись до минимума с конца июля — 63,57 рубля. Пара евро/рубль прибавила 1,2%, до 71,5 рубля, а в течение месяца достигла 70,49 рубля — минимума с конца сентября. ЦБ РФ в конце октября снизил процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов — до 6,50%, но решение было ожидаемо инвесторами в связи с предупреждением о переходе к более решительному смягчению политики главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной», — прокомментировала аналитик «Велес Капитал» Елена Кожухова.