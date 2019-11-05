Арбитражный суд Московской области определением от 29 октября удовлетворил требование Агентства по страхованию вкладов о привлечении экс-главы ЕвроситиБанка Оксаны Улановой и бывшего члена правления Дмитрия Бялого к субсидиарной ответственности по обязательствам кредитной организации, приостановив производство в части определения размера субсидиарной ответственности до завершения расчетов с кредиторами банка за счет его конкурсной массы. Об этом сообщает во вторник АСВ, осуществляющее процедуру конкурсного производства в банке.

Напомним, АСВ в июле этого года через суд потребовало с Улановой и Бялого 10,5 млрд рублей. Ранее агентство сообщало об обнаруженной в банке недостаче более чем на 9 млрд рублей, а Центробанк — о противоправных действиях бывших руководителей и собственников кредитной организации с целью сокрытия фактов хищения активов. В сентябре стало известно об аресте имущества ответчиков в рамках иска.

Лицензия у ЕвроситиБанка была отозвана 7 июля 2016 года.

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Ответчиками по иску указаны Оксана Уланова и Дмитрий Бялый.

АСВ также сегодня сообщает, что определением Арбитражного суда Москвы, резолютивная часть которого была объявлена 30 октября 2019 года, удовлетворено требование агентства о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам 2Т Банка (ОАО «Банк — Т», лицензия отозвана 26 ноября 2014 года) его бывшего председателя правления Юрия Глазкова и акционера Андрея Семенихина. Производство по заявлению в части определения размера субсидиарной ответственности также приостановлено до завершения расчетов с кредиторами за счет конкурсной массы.

АСВ в конце мая 2017 года подало иск к Глазкову и Семенихину на общую сумму более 2,518 млрд рублей. Агентство выявило признаки преднамеренного банкротства 2Т Банка: по данным агентства, в период с 1 ноября 2012 года по 26 ноября 2014-го руководство банка осуществляло замену его ликвидных активов на невозвратную ссудно-вексельную задолженность юридических и физических лиц, а также делало вложения в уставный капитал технического юрлица, что ухудшило финансовое состояние банка.

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Агентство по страхованию вкладов за последние дни опубликовало сразу несколько сообщений о подаче исков к бывшим руководителям банков с отозванными лицензиями, в которых оно ведет процедуру конкурсного производства.

Ранее АСВ сообщило о судебных решениях по еще ряду исков к бывшим контролирующим лицам рухнувших банков.

Так, постановлением Арбитражного суда Московского округа от 21 октября оставлены без изменения судебные акты первой и апелляционной инстанций — определение Арбитражного суда Москвы от 22 марта 2019 года и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10 июля — по иску АСВ к бывшим топ-менеджерам банка «Холдинг-Кредит», потерявшего лицензию 16 мая 2012 года.

АСВ в августе 2014 года подало в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении Натальи Добряковой, занимавшей пост предправления КБ «Холдинг-Кредит», Татьяны Дрыкиной, входившей в правление, бывшего председателя совета директоров Владислава Черникова, бывших членов совета Юлии Горош, Сергея Булгакова и Егора Селюкова, а также Владимира Пашковского, Сергея Журкина, Ильи Рябинского, Владимира Смоляка (по данным СМИ, Рябинский и Смоляк были региональными руководителями, Журкин — управляющим директором) к субсидиарной ответственности по обязательствам банка в общем размере свыше 8,373 млрд рублей.

К субсидиарной ответственности суды привлекли в итоге Черникова, Булгакова, Селюкова, Горош, Журкина, Рябинского, Смоляка и Дрыкину, при этом производство по определению размера субсидиарной ответственности приостановлено до формирования конкурсной массы банка и расчетов с кредиторами; в удовлетворении требований к Пашковскому отказано, а производство в части привлечения к субсидиарной ответственности Добряковой прекращено, следует из октябрьского сообщения АСВ.

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Агентство, выступающее конкурсным управляющим банка «Холдинг-Кредит», должно перечислить эту сумму в конкурсную массу.

Также в октябре АСВ сообщало о последних судебных решениях по его иску к бывшим контролирующим лицам Удмуртинвестстройбанка (лицензия отозвана 15 ноября 2011 года).

АСВ в июне 2015 года подало в Арбитражный суд Удмуртской Республики заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам банка в общем размере около 321 млн рублей Юрия Маркова, Анны Антоновой, Геннадия Фалчаари, гражданина Украины Эдуарда Шлейгера, Александра Иванченко, Александра Калинченко, Алексея Смирнова и Александра Курсакова.

Удмуртский арбитраж в июне 2017-го отказал АСВ в удовлетворении заявленных требований. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в декабре того же года отменил определение арбитража и постановил взыскать солидарно с Маркова и Антоновой порядка 85 млн рублей. Арбитражный суд Уральского округа весной 2018 года отменил оба этих решения и передал дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Удмуртии.

Указанная судебная инстанция в феврале 2019 года возложила субсидиарную ответственность по обязательствам Удмуртинвестстройбанка на Маркова, Антонову, Фалчаари, Шлейгера, Иванченко, Калинченко и Смирнова, постановив взыскать солидарно с Маркова и Антоновой примерно 85 млн рублей, а с Фалчаари, Шлейгера, Иванченко, Калинченко и Смирнова — 19 млн. Дополнительно к ответственности в форме возмещения убытков в размере порядка 70 млн рублей привлечен гражданин Украины Виталий Сагайдаков. Это решение было оставлено без изменений постановлениями Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27 мая и Арбитражного суда Уральского округа от 18 сентября. Удмуртский арбитраж 21 октября этого года отказался по заявлению бывших контролирующих лиц банка пересмотреть собственное февральское определение по вновь открывшимся обстоятельствам.

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Еще раньше, в сентябре, стало известно, что Арбитражный суд Московского округа оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы от 29 марта 2019 года и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11 июня по иску АСВ к бывшим топ-менеджерам банка «Екатерининский».

Агентство, в соответствии с иском от 6 декабря 2017 года, поданным в Арбитражный суд Москвы, рассчитывало взыскать с бывшего председателя правления банка Эдуарда Будишевского, бывших членов правления Александра Бахматова, Татьяны Куприковой, Янины Хальчицкой, Киры Козадаевой, а также с бывшего председателя совета директоров банка Павла Гольдмана более 1,41 млрд рублей. Но суд удовлетворил заявление АСВ лишь частично: к субсидиарной ответственности привлечены солидарно Гольдман, Будишевский и Бахматов (производство в части взыскания денежной суммы приостановлено до окончания формирования конкурсной массы банка), а в требованиях к Куприковой, Хальчицкой и Козадаевой отказано.

Газета «Коммерсант» в феврале прошлого года сообщала, что в Москве завершено расследование уголовного дела в отношении бывших топ-менеджеров банка «Екатерининский». Бывшему председателю правления Эдуарду Будишевскому, его заместителю Александру Бахматову и бывшему начальнику отдела финансового анализа и бизнес-планирования Якову Крейнину инкриминируется хищение порядка 1 млрд рублей путем оформления кредитов подконтрольным им фирмам. Организатором преступления следствие считает экс-президента «Екатерининского» Павла Гольдмана, находящегося в международном розыске, указывало издание.

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По версии следствия, руководитель банка и его сообщники на протяжении более чем 15 лет занимались хищением денежных средств финучреждения и граждан.