Федеральная налоговая служба взыскала с АСВ 6 млн рублей убытков в рамках дела о банкротстве банка «Холдинг-Кредит». Налоговики сочли, что действия АСВ по выплате коллегии адвокатов «Яковлев и партнеры» «гонорара успеха» в 10% от всех поступивших в конкурсную массу денежных средств причиняют убытки кредиторам. Дополнительные выплаты, помимо предусмотренных договором между коллегией и АСВ сумм за юридические услуги, по мнению ФНС, «незаконны» и могут быть расценены как «ненадлежащее исполнение обязанностей», сообщает «Коммерсант».

В первой инстанции суд счел «гонорар успеха» премией, которая не может быть оплачена за счет конкурсной массы должника, так как не является судебными расходами. Но апелляция с этим не согласилась, признав механизм приемлемым, поскольку дополнительное вознаграждение выплачивается не всегда.

Кассация поддержала первую инстанцию. Расходы на юристов, указала кассация, должны быть направлены на реализацию интересов кредиторов и должника, а размер оплаты должен зависеть только от объема фактически оказанных услуг.

Как прокомментировали представители АСВ, используемая модель оплаты привлеченных специалистов соответствует закону, а вопросы компенсации будут решены в установленном законом порядке. Получить комментарий ФНС не удалось, в коллегии «Яковлев и партнеры» обсуждать ситуацию отказались.

По мнению экспертов, возможность взыскания убытков с АСВ в пользу пострадавших вкладчиков по таким основаниям не имеет прецедента. До сих пор практики взыскания убытков с конкурсного управляющего из-за выплаты дополнительного вознаграждения не было.

По словам юриста департамента «Правовой и налоговый консалтинг» «КСК групп» Игоря Львова, в типовых формах договоров АСВ прямо указывает, что выплатит юристам долю от сумм, поступивших в конкурсную массу. Другой источник добавляет, что АСВ включает «условие о стимулирующих вознаграждениях» в договоры со всеми привлеченными юрконсультантами и даже такая оговорка не всегда обеспечивает прибыльность подобной работы.