ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 9 ноября.

Курс доллара понизился на 0,03 копейки, составив 63,7295 рубля (63,7298 рубля на 8 ноября). Курс евро снизился на 12,78 копейки, до 70,4211 рубля (70,5489 рубля на 8 ноября).

На валютных торгах Московской биржи на 12:08 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился почти на 36 копеек и составил около 63,88 рубля. Евро на тот же момент времени подорожал на 44 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 70,58 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 63,59—63,91 рубля за доллар и 70,24—70,6 рубля за евро.