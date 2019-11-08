Наделение Промсвязьбанка функциями опорного банка оборонно-промышленного комплекса (ОПК) может привести к росту нецелевых расходов предприятий ОПК. Это сообщил глава думской комиссии по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса РФ Владимир Гутенев.

«Монополизация банковских услуг несет для предприятий ОПК риски повышения нецелевых расходов, так как лишает головных исполнителей возможности использования при выборе уполномоченного банка конкурентных процедур, обязанность применения которых прямо предусматривается действующим законодательством», — сказал Гутенев на заседании комиссии.

Комитет Госдумы одобрил законопроект об утверждении Промсвязьбанка опорным для ОПК Изменения вносятся в закон «О государственном оборонном заказе».

По его словам, законодательные изменения могут исключить конкуренцию в сфере гособоронзаказа, создав «искусственную монопольную позицию» для Промсвязьбанка. «Более того, организации ОПК окажутся в зависимости от одной коммерческой организации, подверженной как рыночным, так и правовым рискам, в отношении которой в проектируемых нормах не закрепляется какой-либо ответственности за выполнение гособоронзаказа», — отметил Гутенев, добавив, что «существуют и другие риски».

«Таким образом, экономическая целесообразность предлагаемых изменений для предприятий ОПК, с учетом наличия активно работающих на рынке гособоронзаказа иных уполномоченных банков, отсутствует», — заключил Гутенев.