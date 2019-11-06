Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, определяющий Промсвязьбанк в качестве опорного банка для оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Документ был инициирован правительством РФ, изменения вносятся в закон «О государственном оборонном заказе».

Так, правительство РФ наделяется полномочиями установить объем денежных средств, размещаемых на счетах опорного банка для ОПК и соответствующих уполномоченных банков в рамках государственного оборонного заказа.

Также предусмотрены нормы, направленные на уточнение порядка взаимодействия участников государственного оборонного заказа в целях неукоснительного соблюдения принципов, предусмотренных поручениями президента РФ, в рамках их практической реализации.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект разработан «в целях обеспечения обороноспособности и безопасности РФ, в том числе для обеспечения особого порядка финансового сопровождения контрактов по государственному оборонному заказу».

Промсвязьбанк ожидает до конца года получить около 40 млрд рублей сторонних кредитов ОПК

После передачи кредитного портфеля произойдет деление капитала.