Промсвязьбанк, выбранный опорным банком по гособоронзаказу и крупным госконтрактам, до конца года ожидает получение на баланс около 40 млрд рублей кредитов оборонно-промышленного комплекса от других банков. Об этом сообщил журналистам в четверг председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков в ходе рабочей поездки в Кузбасс.

«К нам передано уже более 100 миллиардов рублей по первому распоряжению [правительства РФ о передаче части кредитного портфеля ОПК Промсвязьбанку], еще около 40 миллиардов [ожидаем] до конца года», — сказал Фрадков.

По его словам, после передачи кредитного портфеля произойдет деление капитала.

«В рамках этой передачи есть разные подтипы кредитов. Часть кредитов, которые хорошие, I—III категорий, передаются как есть, за вычетом резервов, на которые начисляется капитал сторонних банков. А часть кредитов относятся к IV—V категории — эти кредиты списываются, там портфели не очень большие», — добавил он, не уточнив объемов списания.

Фрадков также добавил, что передача «дочки» «ВЭБ.РФ» — Связь-Банка — на баланс Промсвязьбанка состоится до конца текущего года.

«Проведена первая, самая большая часть работы: определены те активы, которые остаются на балансе «ВЭБ.РФ». Сейчас Связь-Банк должен быть передан в ближайшее время в казну, а потом должен в конце года попасть к нам. Передача, я уверен, [произойдет] до конца года», — сказал Фрадков.