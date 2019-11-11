Большинство россиян (54%) поддерживают ограничение родителями доступа детей к гаджетам, а 18% выступили против подобных мер. Об этом свидетельствуют данные исследования холдинга «Ромир».

В ходе опроса также выяснилось, что 17% придерживаются мнения, что детям совсем не стоит использовать различные гаджеты.



Следующий вопрос исследования касался наличия двойного аккаунта у родителей, позволяющего отслеживать ресурсы, которые посещает их ребенок. Так, 43% опрошенных считают, что подобный контроль вполне допустим, однако не является обязательным. Четверть россиян (25%) относится положительно к подобной практике и даже считает ее необходимостью. Кроме того, каждый пятый респондент (19%) не считает правильным следить за интернет-поведением собственных детей.

Кроме того, 60% лично не следят за своими детьми. А 39% опрошенных, наоборот, предпочитают контролировать через двойной аккаунт посещение интернет-ресурсов своими детьми, причем 14% из них делают это на регулярной основе.

Говоря о другом виде контроля за жизнью своих детей — отслеживании перемещения ребенка, куда меньшее число респондентов призналось в применении подобной практики. Так, лишь 19% россиян отслеживают перемещение своего ребенка с помощью различных устройств и приложений. Треть опрошенных (31%) пока не следит за передвижением ребенка, однако планирует начать делать это в ближайшем будущем. 43% респондентов не следит и не планирует следить за собственными детьми.