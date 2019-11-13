Система быстрых платежей может выступить одним из катализаторов выхода расчетной системы России на новый уровень, при этом банковские карты пока будут оставаться там, где они хорошо работают. Об этом заявил в интервью «Коммерсанту» руководитель Национальной системы платежных карт, которая является оператором СБП, Владимир Комлев.

По его мнению, «Система быстрых платежей в части денежных переводов между гражданами состоялась». «Объем операций в ней свидетельствует об интересе не только банков-участников, система востребована в первую очередь гражданами», — отметил он.

Комлев напомнил, что «возможность переводов между физлицами по номеру телефона с онлайновыми потрансакционными расчетами по корсчетам банков, открытым в Банке России», стала принципиально новой опцией. «Системы быстрых платежей работают во многих странах, в том числе европейских, но есть стандарт, согласно которому расчеты должны пройти в течение пяти минут. И это, конечно, нельзя считать полноценными онлайновыми расчетами по корсчетам участников. А Банк России и НСПК поддерживают полноценные онлайн-расчеты не только между клиентами, но и между банками», — указал он.

«Межбанковские онлайн-расчеты решают вопрос наличия необходимой ликвидности для банков, поскольку зачисление денег на корсчет банка-получателя в онлайне (в отличие от карточных систем) дает ему возможность оперативно управлять своими средствами», — добавил глава НСПК.

«У нас уже сейчас проходят миллионы операций на десятки миллиардов рублей. Средняя сумма перевода сохраняется на уровне плюс-минус 10 тысяч рублей, притом что сервис только начинает входить в повседневную жизнь людей», — прокомментировал Комлев динамику развития СБП.

Опрос выявил долю россиян, полностью отказавшихся от наличных денег Наличные деньги остаются наиболее часто используемым средством оплаты: ими пользуются 89% опрошенных.

«Понятно, что поначалу, когда к системе только присоединялись крупные банки, имел место скачкообразный рост — каждый банк давал плюс 20—30% к объемам. Сейчас в СБП уже десять из 11 системно значимых банков. И эти крупнейшие банки на рынке р2р-переводов определяют основную долю оборота в платежах. То есть рынок в основном охвачен, и сейчас идет не скачкообразный, а естественный рост самой услуги... Объем межбанковских трансакций Сбербанка даст в Систему быстрых платежей достаточно серьезный прирост… Когда люди осознают этот сервис как привычный, вот тогда и начнется взрывной рост», — сказал Комлев.

Напомним, согласно данным на странице СБП на сайте НСПК, в Системе быстрых платежей сейчас 25 участников. Все системно значимые банки должны были подключиться к СБП к 1 октября текущего года, но пока этого не сделал Сбербанк и не сможет до конца текущего года. Центробанк уже оштрафовал «Сбер» за неподключение к СБП и пригрозил новым штрафом.

ЦБ пригрозил Сбербанку новым штрафом при неподключении к Системе быстрых платежей Сбербанк физически не сможет подключиться к СБП до конца года.

В числе прочего Комлев прокомментировал вопрос комиссий за платежи: «Издержки на СБП в разы ниже, чем в карточных системах, поэтому и тарифная политика банка должна быть соизмерима с расходами на подключение к СБП». Он подчеркнул, что СБП «будет совершенствоваться, чтобы обеспечить высокие потребительские свойства и низкие тарифы для клиентов».

«На мой взгляд, онлайновые потрансакционные расчеты в СБП как в целом этап развития расчетной системы Банка России — это следующий шаг. Он открывает колоссальные возможности. Если посмотреть на то, что его через какое-то время можно будет распространить и на платежи между юрлицами, оборачиваемость денег в экономике возрастет кратно. Система быстрых платежей может выступить одним из катализаторов выхода расчетной системы России на новый уровень», — пояснил Комлев в интервью.

Отвечая на вопрос о возможных изменениях на рынке эквайринга по мере внедрения с2в-переводов (от клиентов бизнесу. — Прим. Банки.ру) через СБП, он высказал мнение, что «карты останутся еще надолго, и те же смартфоны не скоро вытеснят их с рынка. Тренд налицо — рынок идет в цифру… Но и его инертность также высока, и потребительские привычки будут определять параметры рынка розничных платежей еще очень долго. И здесь карты имеют ряд безусловных преимуществ: налажена колоссальная инфраструктура их приема — более 2,6 миллиона POS-терминалов. Конечно, это более тяжеловесная структура, чем QR, но она уже давно работает».

Тем не менее, по мнению Комлева, «есть целые ниши на платежном рынке, которые в первую очередь начнет завоевывать СБП». «Я, например, верю в удобство оплаты счетов через СБП, как электронных, так и бумажных с QR», — привел он пример.

«Это может стать внутристрановым национальным стандартом оплаты счетов — от штрафов до налогов и услуг ЖКХ, а также простым и удобным способом платить в интернет-торговле. С вас деньги списали в онлайне, а организации, выставившей счет, деньги тут же пришли», — рассуждает Комлев.

«Карты еще какое-то время будут оставаться там, где они сегодня хорошо работают, — нет ничего удобнее, чем бесконтактная оплата картой в транспорте или в магазине до 1 тысячи рублей, или смартфоном — тогда даже ПИН-код вводить не надо. Прикоснулся и пошел. Поэтому я думаю, что баланс между платежами через СБП и карточными будет сохраняться. Ведь прежде всего СБП будет забирать долю рынка из наличного оборота, из платежек и других неудобных сервисов, где надо набивать много цифр», — полагает глава НСПК.



«СБП пойдет в те сегменты, где сможет реально предоставить лучший опыт, но не банку или торгово-сервисному предприятию, а клиенту», — заключил он.