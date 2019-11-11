Более четверти россиян не используют безналичные средства оплаты покупок, а 2%, напротив, полностью отказались от наличных денег. Таковы данные опроса «Левада-Центра» на тему использования наличных и безналичных способов оплаты.

Согласно данным исследования, наличные деньги остаются наиболее часто используемым средством оплаты (ими пользуются 89% опрошенных). Далее следуют дебетовые карты (ими пользуются 58% респондентов), кредитные карты (15%) и бонусные программы (15%), бесконтактные платежи мобильным телефоном (13%), перевод денег продавцу (11%), электронные кошельки (6%).

Молодые респонденты (в возрасте до 25 лет) существенно чаще пользуются бесконтактными платежами (31%), переводом денег по номеру телефона (19%) и электронными кошельками (11%). Россияне в возрасте от 25 до 39 лет несколько чаще используют кредитные карты (21%).

Респонденты, попадающие в верхний доходный квинтиль (с семейным доходом от 60 тыс. рублей в месяц), также используют больший набор средств. Они чаще пользуются банковскими картами (69% — дебетовой и 18% — кредитной), бонусными программами (24%), бесконтактными платежами (22%), электронными кошельками (14%).

Более половины россиян (59%) обычно носят с собой до 1 тыс. рублей. Примерно треть (32%) в среднем имеют при себе до 500 рублей в наличных. 28% респондентов носят при себе сумму от 500 до 1 тыс. рублей в наличных деньгах. Более 1 тыс. рублей при себе носит треть россиян (32%).

При этом четверо из пяти опрошенных тратят на повседневные покупки до 1 тыс. рублей в день.

«Около четверти опрошенных не используют безналичные средства оплаты покупок (26—28%). Среди россиян старшего возраста (55 лет и старше) доля таких респондентов составляет 42%. При этом только 2% россиян полностью отказались от наличных денег», — говорится в обзоре «Левада-Центра».

Почти половина респондентов (45%) в возрасте до 40 лет предпочитают использовать безналичные способы оплаты в большинстве случаев. Также около половины опрошенных в высокодоходных группах и половина жителей Москвы чаще оплачивают свои расходы безналичными средствами, чем наличными.

Предпочтения в выборе платежного средства в значительной мере зависят от уровня дохода семьи респондента. Доли россиян, которые чаще платят наличными деньгами, выше в первом (до 15 тыс. рублей) и втором (до 28 тыс. рублей) доходных квинтилях. Доли респондентов по предпочитаемым способам оплаты выравниваются в середине доходной линейки (с семейным доходом от 28 тыс. до 60 тыс. рублей в месяц). В высокодоходной группе (от 60 тыс. рублей в месяц) респонденты отдают предпочтение безналичным средствам платежа (53%). Наличными оплачивают покупки только 30% россиян с высоким доходом.

Большинство россиян, использующих безналичные средства оплаты, не сталкивались за последний месяц с отказами или проблемами в оплате безналичными средствами (60%). Часто с такими проблемами сталкивались только 8% респондентов.

О проблемах с оплатой безналичными средствами чаще упоминали жители Москвы (47%) и самые молодые респонденты (46%) — наиболее активные пользователи безналичных средств оплаты.



Опрос был проведен 24—30 октября 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения в 1 616 человек в возрасте от 18 лет в 137 населенных пунктах 50 субъектов РФ.