Согласно предварительной оценке, рост ВВП в III квартале 2019 года составил 1,7% год к году. Об этом сообщается в материалах Росстата. Также данные прокомментировали в Министерстве экономического развития РФ.

«По предварительной оценке Росстата, ВВП в третьем квартале 2019 года вырос на 1,7% год к году после 0,9% год к году во втором квартале 2019 года и 0,5% год к году в первом квартале 2019 года. Отчетные данные за третий квартал 2019 года оказались несколько ниже оценки Минэкономразвития России на основе оперативных данных (1,9% год к году). В целом за девять месяцев 2019 года темп роста ВВП оценивается на уровне 1,1% год к году», — говорится в сообщении МЭР.

Основной положительный вклад в динамику ВВП по-прежнему вносит промышленное производство. Кроме того, в отчетном квартале ускорению роста экономики способствовали положительная динамика в сельском хозяйстве и выход темпов роста оборота оптовой торговли из отрицательной области.

В IV квартале ведомство ожидает сохранения темпов роста экономики приблизительно на уровне III квартала, что соответствует прогнозу Минэкономразвития России по росту ВВП в 2019 году в 1,3%.