Российские фондовые индексы завершили торговую сессию среды в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи по итогам торгов снизился на 0,59% и составил 2 933,89 пункта. Индекс РТС опустился на 0,79%, до отметки 1 437,84.

Бумаги Московской биржи выросли в цене на 0,56%, Сбербанка — снизились на 1,11%, «Газпрома» — на 2,12%, «ЛУКОЙЛа» — выросли на 0,28%, «АЛРОСы» — на 0,29%.

«Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии оставались в минусе. Рублевый индикатор пытался удержать поддержку 2 930 пунктов, а долларовый — опустился ниже 1 440 пунктов. На рынке сохраняется опасность развития нисходящей коррекции, которая на данный момент носит сдержанный характер. Ориентир по индексу Мосбиржи на завтра — 2 915—2 960 пунктов», — прокомментировала аналитик «Велес Капитала» Елена Кожухова.