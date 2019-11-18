Одним из лидеров кампании по переводу пенсионных накоплений этого года может стать Пенсионный фонд России (ПФР), сообщает «Коммерсант» . Об этом свидетельствуют данные о поданных заявлениях на смену страховщика. На 11 ноября около 38 тыс. заявлений, или почти 15%, было направлено на возвращение средств из частных фондов в ПФР.

Больше половины граждан в рамках переходной кампании решили поменять один негосударственный пенсионный фонд (НПФ) на другой. Еще 30,5% решили избавиться от статуса «молчуна» и сделали выбор в пользу частного фонда. Почти 800 человек решили сменить управляющую компанию, оставив свои накопления в ПФР.

В этом году продолжилось падение темпов переходной кампании: к ноябрю было подано в 4,5 раза меньше заявлений, чем за аналогичный период годом ранее. Основным каналом привлечения новых клиентов для частных фондов стали банковские сети.

По словам экспертов, в этом году переходная кампания практически остановилась. Это произошло из-за ужесточения правил перевода, технических неисправностей в работе ЕПГУ, а также из-за потерь «молчунами» инвестдохода за четыре года. В следующем году следует ожидать активизации переходов, в том числе из ПФР, отмечают эксперты.