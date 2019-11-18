Рейтинговое агентство «Эксперт РА» отозвало рейтинг кредитоспособности банка «Держава» без его подтверждения. Об этом сообщили в понедельник в агентстве.

Ранее у банка действовал рейтинг «ruBB+» со «стабильным» прогнозом, напоминает «Эксперт РА».

Решение об отзыве рейтинга обусловлено истечением срока его действия и отсутствием у агентства достаточной информации для применения методологии присвоения банковских рейтингов кредитоспособности, поясняется в релизе.



АКБ «Держава» — небольшой моноофисный банк, специализирующийся на выдаче банковских гарантий, ломбардном кредитовании физлиц под залог недвижимости и операциях с ценными бумагами, указано в справке «Эксперт РА».