• Каждый четвертый должник банка имеет просрочку по кредитам более трех месяцев, всего таких заемщиков уже 10 млн. По результатам III квартала 2019-го, количество таких должников выросло на 4% по сравнению с началом года. Таковы данные исследования Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Всего в России 40 млн граждан имеют займы в банках. При этом у одного заемщика может быть оформлено несколько кредитных продуктов.

• Вмененная волатильность рубля (то, как рынок оценивает будущую амплитуду колебаний валютного курса), рассчитанная из цен трехмесячных опционов, в ноябре опустилась до минимума с начала 2014 года, обратила внимание главный экономист Нордеа Банка Татьяна Евдокимова. По состоянию на 18 ноября она составляет 8,4%, по данным терминала Bloomberg. В декабре 2014 года — январе 2015 года вмененная волатильность достигала 56—57%.



• Эксперты назвали регионы с наибольшим числом разорившихся заемщиков. Так, в 2019 году в России в полтора раза увеличилось количество персональных банкротств. Механизмом потребительского банкротства за четыре года его существования воспользовалась почти 141 тыс. граждан. Но если в январе — сентябре 2018-го их было почти 30,4 тыс., то в том же периоде 2019-го — уже около 46,7 тыс., указывается в обзоре ОНФ «За права заемщиков». В абсолютном выражении наибольшая численность банкротов зафиксирована в Москве и области — 6,4 тыс.



• Размер зарплаты большинства россиян (57%) не изменился с начала 2019 года, повышение заработка отметила лишь четверть опрошенных сотрудников российских компаний (25%), 18% работников заметили сокращение уровня оплаты труда. Об этом говорится в исследовании портала по трудоустройству «Работа.ру». Чаще всего повышение зарплаты отмечали в сфере производства и промышленности (17% респондентов).