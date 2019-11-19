Госдума приняла во втором чтении инициированный правительством РФ законопроект об установлении дополнительных разрешенных случаев совершения резидентами валютных операций, сообщает ТАСС.

Целью законопроекта является приведение норм валютного законодательства в соответствие с нормами Налогового кодекса РФ по вопросам компенсации сумм налога гражданам иностранных государств при вывозе товаров за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, а также совершенствование валютного законодательства РФ по вопросам регулирования совершения резидентами валютных операций, говорится в пояснительной записке.

НК РФ предусматривает возможность выплаты специализированными организациями, являющимися налоговыми резидентами РФ, в порядке компенсации физическим лицам — гражданам иностранных государств суммы налога на добавленную стоимость, уплаченного ими при приобретении товаров в РФ, при вывозе этих товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС (в связи с введением в РФ с 1 января 2018 года системы tax free). При этом выплаты могут осуществляться как наличными денежными средствами в валюте РФ, так и путем зачисления на банковские карты. Сейчас юридические лица — резиденты осуществляют валютные операции только через банковские счета в уполномоченных банках. Законопроект устанавливает возможность для юрлиц-резидентов осуществлять без использования банковских счетов в уполномоченных банках расчеты с физическими лицами — нерезидентами в наличных рублях по компенсации сумм НДС при вывозе товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС.

В связи с планируемым переводом резидентов — участников бюджетного процесса на федеральном уровне на обслуживание через валютные счета Федерального казначейства законопроект относит к числу разрешенных валютных операций операции по внесению такими юрлицами наличной иностранной валюты на счета в Федеральном казначействе (либо по снятию ее со счетов казначейства).

Законопроект также предоставляет право всем юрлицам-резидентам без использования счетов в уполномоченных банках проводить операции с наличной иностранной валютой при оплате или возмещении расходов граждан, связанных со служебными командировками за пределы РФ, а также операций при погашении неизрасходованных авансов, выданных в связи с такими командировками. Соответственно, физические лица — резиденты смогут получать наличную валюту для таких целей без использования счетов в уполномоченных банках.

Поправками ко второму чтению уточняется, что резидентами признаются также профессиональные участники внешнеэкономической деятельности, включенные в соответствующий перечень, утвержденный в порядке, установленном правительством по согласованию с ЦБ РФ.



Также устанавливается, что операции, которые могут совершаться между российскими резидентами и резидентами государств — членов ОЭСР или ФАТФ, будут разрешены также между российскими резидентами и резидентами государств — членов ЕАЭС или с резидентами иностранных государств, которые имеют с РФ международный договор, предусматривающий автоматический обмен финансовой информацией. Положение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.