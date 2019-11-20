Инфляция по итогам текущего года приблизится к 3%, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на инвестиционном форуме «Россия зовет».

«Сколько ни занимайся структурными реформами, важно, чтобы и совокупный спрос соответствовал потенциальному уровню. У нас по этому году инфляция окажется ближе к 3%, это гораздо ниже, чем ожидания, которые были у ЦБ, которые были у нас», — сказал Максим Орешкин.

Он отметил, что это свидетельствует о нехватке совокупного спроса в экономике. «А что это такое? Это недополученные доходы населением, это недополученная прибыль компаниями, это недополученные доходы бюджета. По нашим оценкам, нехватка совокупного спроса в этом году — больше 1 триллиона рублей», — добавил министр.

По словам Максима Орешкина, ЦБ уже реагирует на ситуацию, и его усилия направлены на удержание инфляции на целевом уровне — 4% годовых.

Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов также отметил, что резкое изменение инфляционных настроений не всегда положительно влияет на экономику. «Низкая инфляция — это ниже инфляционный налог, выше доходы предприятий, населения. Мы просто должны это делать в плановом порядке, должно быть прогнозируемо. Мы должны выходить на целевые показатели», — добавил он.

Напомним, в последнем прогнозе по инфляции МЭР оценивало инфляцию по итогам года в 3—3,3%.