Котировки бумаг «Газпрома» на Московской бирже выросли в четверг, 21 ноября 2019 года, более чем 3% на фоне SPO. Компания продаст 850,6 млн квазиказначейских акций (3,6%), принадлежащих дочернему предприятию «Газпром Газораспределение». По оценкам аналитиков Альфа-Банка, исходя из цены закрытия среды объем размещения составит 3,3 млрд долларов.

Сделка проходит на фоне вчерашнего заявления зампреда «Газпрома» Фамила Садыгова, подтвердившего, что компания планирует разместить эти акции в ближайшем будущем.

«Новое размещение казначейских акций позволит компании снизить долговую нагрузку и, возможно, увеличить долю акций в свободном обращении», — пишут аналитики «АТОНа».

Участники рынка позитивно оценивают SPO «Газпрома», поскольку размещение бумаг снизит долговую нагрузку холдинга и увеличит free float. В июле компания уже продавала 2,93% своих акций на бирже, и если предлагаемый пакет будет реализован, компания увеличит free float на 6,53%, пишут аналитики Промсвязьбанка. По их мнению, такое предложение бумаг может негативно отразиться на котировках монополии в краткосрочной перспективе, сумма в 211 млрд рублей существенна для российского фондового рынка. «В то же время смена дивидендной политики «Газпрома» делает привлекательными его бумаги в долгосрочной перспективе», — отмечается в обзоре банка.

В начале декабря правление «Газпрома» планирует объявить новую дивидендную политику и утвердить бюджет на 2020 год.