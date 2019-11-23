Домашних животных имеют почти половина российских семей, самые популярные питомцы — кошки. Большинство хозяев тратят на одно домашнее животное около 1,5 тыс. рублей в месяц. Таковы данные исследования Аналитического центра НАФИ в октябре 2019 года.

«Домашние животные есть почти в половине (44%) домохозяйств, причем кошек почти вдвое больше, чем собак. У 22% семей есть беспородная кошка, у 11% — породистая. Беспородные собаки есть у 8% россиян, породистые — у 10%. Птиц, аквариумных рыбок и мелких животных (кроликов, хорьков, хомячков, морских свинок, черепашек и т. п.) держат по 2% россиян», — отмечается в сообщении.



По данным аналитиков, чаще всего хозяева домашних питомцев тратятся на корм и медицинские услуги. Отдельно оплачивать питание животных приходится 80% хозяев, а ветеринарные услуги и лекарства для них — 45%. «Средства могут уходить на перевозки в транспорте (18%) и на парикмахерские услуги (6%). Дрессуру, содержание в гостиницах и выгул оплачивают 2—3% хозяев животных. Жители сел покупают специальное питание для животных реже городских жителей (69%), а перевозку животных в транспорте чаще других оплачивают жители городов-миллионников (30%). Люди с высоким доходом чаще тратятся на парикмахерские услуги для питомцев (9%)», — говорится в исследовании.

Россияне, имеющие домашних питомцев, покупают им одежду и амуницию (5%), игрушки (3%), туалет (наполнитель и лоток — 4%), косметику и уход (1%).

«Большинство хозяев домашних животных тратят на содержание одного питомца (самого крупного) 1 500 рублей в месяц. При этом расходы на питомца у почти четверти имеющих животных россиян превышают 2 000 рублей в месяц. 6% хозяев за месяц тратят на своего домашнего питомца свыше 5 000 рублей. Больше других расходуют деньги на животных жители Москвы и Санкт-Петербурга (44% тратят в диапазоне от 2 000 рублей и выше, из них 16% — больше 5 000). Всего в месяц на содержание домашних животных у россиян уходит 36,6 млрд рублей», — заключили эксперты.