Средняя сумма, которую клиенты держат в открытых паевых инвестиционных фондах, увеличилась за год на 20% и составила 660 тыс. рублей. Таковы данные исследования «Газпромбанк — Управление активами» за период с января 2018 года по октябрь 2019-го.

«Результаты анализа показывают, что выросла и средняя сумма первичной покупки паевых фондов — до 493 тыс. рублей (на 30%), а также средняя сумма пополнения — до 318 тыс. рублей (на 20%). По статистике, каждый десятый клиент держит средства одновременно в двух и более паевых фондах для диверсификации вложений. Средний срок размещения средств в ПИФы по всей продуктовой линейке АО «ГПБ — УА» составляет два с половиной года, и есть отчетливый тренд на увеличение этого срока», — отмечается в релизе.

Согласно исследованию, знакомство с инструментами инвестирования клиент чаще всего начинает с консервативных облигационных стратегий. Подобный выбор делают свыше 70% розничных инвесторов, впервые вкладывающих средства в открытые паевые фонды. После успешного опыта инвестирования клиенты в большинстве случаев склонны попробовать и сбалансированные стратегии, сочетающие доходность рынка акций и надежность облигаций, говорят эксперты.

«Свыше 10% пайщиков АО «ГПБ — УА» также имеют индивидуальный инвестиционный счет. В целом порядка 59% пайщиков АО «ГПБ — УА» — клиенты в возрасте старше 55 лет. Около 25% приходится на инвесторов в возрасте от 45 до 55 лет, еще 15% — на инвесторов младше 45. При этом 60% клиентской базы пайщиков составляют женщины, а 40% — мужчины», — заключили в «Газпромбанк — Управление активами».