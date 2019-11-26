Минфин России разработал законопроект, которым предлагается смягчить требования к местам продажи лотерейных билетов и ряд других требований. Документ размещен на портале проектов нормативных актов.

Проект поправок уточняет требования к местам распространения лотерейных билетов, в том числе электронных, и установки лотерейных терминалов. В настоящее время действует запрет на распространение в зданиях и сооружениях, в которых расположены детские, образовательные, медицинские, культовые и религиозные организации. Использующийся термин «здания» ограничивает распространение лотерей в крупных торговых центрах, на вокзалах и так далее, поскольку в таких зданиях как раз могут находиться медицинские пункты и детские учреждения.

В связи с этим разработчики поправок предлагают заменить термин на «помещения» и ввести требования по расстоянию, на котором могут распространяться билеты и стоять лотерейные терминалы (10 метров от входа в такие социальные учреждения). Это сделано по аналогии с законом «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Такие поправки позволят осуществлять распространение лотерей в крупных торговых центрах на значительном расстоянии от мест предоставления образовательных и медицинских услуг, расположения культовых и религиозных организаций, говорится в записке.

Законопроектом также отменяется «в связи с отсутствием необходимости» требование к оператору лотереи вести раздельный учет и хранение призовых фондов разных лотерей. Уточняются также требования к лотерейному оборудованию и терминология действующего закона.