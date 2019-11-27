Законопроекты о госконтроле и об обязательных требованиях, которые определяют, как устанавливать требования к бизнесу и проверять их выполнение, одобрены правительственной комиссией по законопроектной деятельности, в четверг оба проекта будут обсуждаться на заседании правительства, сообщают «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников.

Каждые пять лет нормативные акты должны будут снова анализироваться и неактуальные отменяться, виды контроля не должны дублироваться, а результаты проверок можно будет обжаловать в досудебном порядке.

За время работы над законопроектом о госконтроле сфера его применения сузилась: выросло количество видов контроля, которые не подпадают под новые правила; список исключений пополнился контролем Федеральной антимонопольной службы (ФАС) за антимонопольным законодательством, госзакупками, сделками экономической концентрации, иностранными инвестициями, гособоронзаказом.

Число проверок будет зависеть от группы риска, в которой находится компания, предлагается шесть групп — от чрезвычайно высокого риска до низкого.

Также законопроект предлагает ввести новые виды контроля: контрольную закупку, выездные обследования, рейд, но главными будут профилактические меры; предлагается изменить и KPI для контролеров: ключевым будет количество устраненных рисков, а не проведенных проверок и выявленных нарушений, за безосновательные проверки инспекторов будут наказывать, говорится в законопроекте.