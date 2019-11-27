Банк России в очередной раз примет участие в Общероссийском дне приема граждан, который ежегодно, начиная с 2013 года, проводится в День Конституции РФ — 12 декабря. Информация об этом опубликована на сайте регулятора.

Как напоминают в ЦБ, Общероссийский день приема граждан проводится в период с 12:00 до 20:00 по местному времени в приемных президента России в Москве и административных центрах субъектов РФ, в федеральных органах исполнительной власти и соответствующих территориальных органах, в федеральных государственных органах и соответствующих территориальных органах, в исполнительных органах государственной власти субъектов РФ и в органах местного самоуправления.

«С 12:00 до 20:00 по местному времени проводят личный прием заявителей, пришедших в соответствующие приемные президента Российской Федерации, государственные органы или органы местного самоуправления, уполномоченные лица данных органов и обеспечивают с согласия заявителей личное обращение в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов. Личный прием проводится в порядке живой очереди при представлении документа, удостоверяющего личность (паспорта)», — указано в сообщении.

Если уполномоченные лица органов, осуществляющие личный прием заявителей, не обеспечили, с учетом часовых зон, возможность личного обращения заявителей в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов, то в течение рабочих дней после Общероссийского дня приема граждан или в иные удобные для данных заявителей сроки будет обеспечена возможность личного обращения к соответствующим уполномоченным лицам.



По решению соответствующих государственных органов и органов местного самоуправления может осуществляться предварительная запись заявителей на личный прием в Общероссийский день приема граждан. В частности, есть возможность предварительно записаться на личный прием в ЦБ. В сообщении перечислены адреса проведения 12 декабря 2019 года личного приема граждан в Центробанке.

