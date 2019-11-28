Первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов предлагает рассмотреть вопрос о сокращении части надзорных органов одновременно с реализацией «регуляторной гильотины». Об этом он сообщил на заседании правительства РФ.

«Очень много надзорных органов, и, может быть, нам одновременно с «регуляторной гильотиной» посмотреть еще раз на предмет сокращения их количества. Это как раз вписывается в те решения, которые мы приняли по оптимизации численности государственных служащих», — сказал Силуанов.