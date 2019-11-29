Банк России 29 ноября выпускает в обращение четыре новые памятные монеты, сообщает пресс-служба регулятора.

Монеты выпускаются в серии «75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов». Это серебряная монета номиналом 3 рубля, серебряная — номиналом 25 рублей, золотая — номиналом 50 рублей и монета из недрагоценного металла номиналом 10 рублей.

На оборотной стороне серебряной монеты номиналом 3 рубля расположены выполненное в технике лазерного матирования стилизованное изображение «Бессмертного полка» (в верхней части) и рельефные изображения ветерана в парадной офицерской форме, звезды с Вечным огнем, лавровой ветви и развевающейся георгиевской ленты (в нижней части); внизу слева по окружности имеется надпись «75-летие Победы». Тираж монеты — 3 тыс. штук.

В верхней части оборотной стороны серебряной монеты номиналом 25 рублей также размещено выполненное в технике лазерного матирования стилизованное изображение «Бессмертного полка», а в нижней — расположено рельефное изображение военнослужащих на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения парадного строя подразделений Вооруженных сил РФ. Верхняя и нижняя части монеты разделены рельефным изображением развевающейся георгиевской ленты; вверху по окружности имеется надпись «75-летие Победы». Тираж монеты составляет 1,5 тыс. штук.

На золотой монете номиналом 50 рублей в верхней части расположено выполненное в технике лазерного матирования стилизованное изображение «Бессмертного полка», в нижней — рельефно изображены звезда с Вечным огнем и лавровая ветвь. Надпись «75-летие Победы» размещена вверху слева по окружности. Золотые монеты выпущены в количестве 1 тыс. штук.



Монета из недрагоценного металла номиналом 10 рублей — комбинированная, она состоит из диска и внешнего кольца, которое выполнено из желтого металла. На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения числа «75», пятиконечной звезды и лавровой ветви, внизу — даты в две строки: «1941» и «1945». Тираж монеты — 5 млн штук.

