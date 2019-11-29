Мобильные операторы «Билайн», «МегаФон» и Tele2 совместно с Россвязью начали подготовку к введению в России идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI (International Mobile Equipment Identity), которая позволит ограничить серый импорт гаджетов и помешает мошенникам использовать украденные телефоны. Об этом ТАСС сообщили в Россвязи, информацию подтвердили представители компаний.

В декабре 2018 года российские сенаторы подготовили законопроект о введении системы контроля телефонов и планшетов по IMEI, который предполагает регистрацию в сети операторов связи только устройств с разрешенным номером. Проект предусматривает создание центральной базы данных, куда в обязательном порядке будут включаться идентификационные номера абонентских устройств, используемых в сетях мобильной связи на территории России. Если IMEI устройству не присвоен либо совпадает с номером другого гаджета, то доступ к сети для такого устройства должен быть приостановлен, так же как и для похищенных или утраченных телефонов.

Подготовка к введению идентификации по IMEI предусматривает запуск пилотного проекта, который, как уточняют в Россвязи, позволит протестировать различные бизнес-процессы. Площадка для проекта — подведомственный Россвязи Центральный научно-исследовательский институт связи (ЦНИИС), именно он управляет центральной базой данных IMEI.

В Россвязи сообщили, что пилотный проект разделен на части, в каждой из которых проводится тестирование определенного функционала системы. В нее, помимо центральной базы данных IMEI, входят также специальные информационные системы операторов связи, уточнили в ведомстве. «В рамках проведения пилотного проекта должна быть осуществлена проверка автоматизированного взаимодействия информационных систем операторов связи и центральной базы данных с использованием нескольких протоколов взаимодействия», — добавили в ЦНИИС.

По словам представителя института, все тесты должны быть выполнены в заранее определенные интервалы времени, в онлайн-режиме и под контролем ответственных специалистов. «Для каждого из проведенных тестов будет сформирована отдельная запись в протоколе тестирования в рамках согласованных процедур проведения испытаний», — пояснили там.

«Испытания предполагается проводить дифференцированно для каждого из операторов связи», — отмечают в Россвязи. Представители трех операторов связи подтвердили ТАСС, что взаимодействуют с ЦНИИС по вопросу подготовки к введению идентификации гаджетов по IMEI.

Так, по словам представителя «Билайна», компания участвует в пилотном проекте по идентификации устройств по номеру IMEI, в настоящее время идет тестирование взаимодействия информационной системы оператора с центральной базой данных ЦНИИС.

«Совместно с ЦНИИС Tele2 протестировала взаимодействие EIR-решения (реестр оператора с номерами IMEI) и центральной базы данных на предмет обмена списками устройств, результаты испытаний признаны успешными», — отметили в компании. В Tele2 пояснили, что речь идет о тестировании технологии, которая автоматически отсеивает IMEI, находящиеся в черных списках (номера, которым запрещен доступ в сеть), и регистрирует те, что находятся в «белых списках». При этом сам реестр номеров в сети оператора каждые два часа синхронизируется с центральной базой IMEI, что поддерживает актуальность данных.

В «МегаФоне» заявили, что на данный момент обсуждается концепция работы системы, в частности «тестируются варианты обмена базами IMEI между операторами». В МТС комментарий агентству пока получить не удалось.

Пилотный проект должен быть полностью завершен до момента вступления закона в силу, отмечают в Россвязи. При этом соответствующий законопроект пока еще не внесен в Госдуму. Как пояснила входящая в число авторов глава временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества Людмила Бокова, документ еще дорабатывается. Она подчеркнула, что законопроект не предполагает никакой финансовой нагрузки для граждан.

