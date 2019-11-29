Российские фондовые индексы завершили торговую сессию пятницы разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи по итогам торгов подрос на 0,27% и составил 2 935,37 пункта. Индекс РТС снизился на 0,05% до отметки 1 138,45.

Бумаги Московской биржи подорожали на 0,11%, Сбербанка — снизились на 0,52%, «Газпрома» — подросли на 1,39%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,29%, «АЛРОСы» — на 1,23%.

«К вечеру последнего торгового дня ноября и осени мировые финансовые рынки начали снижаться, и вслед за ними вниз пошел и российский рынок, хотя не слишком уверенно. В то время как индекс РТС снижался на 0,18%, индекс Мосбиржи пытался слабо расти и прибавлял 0,09%. Мы считаем, что в начале следующей недели индекс РТС проведет торги в интервале 1 420—1 440 пунктов, а индекс Мосбиржи — в интервале 2 920—2 940 пунктов», — прокомментировала заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.