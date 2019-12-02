Центральный банк России принял решение о приостановлении действия лицензий страховой компании «Орбита». Об этом сообщается в документах, опубликованных на сайте регулятора.

«Банк России приказом от 1 декабря 2019 года № ОД-2751 приостановил действие лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Орбита» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0326). Данное решение принято в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований финансовой устойчивости и платежеспособности», — говорится в сообщении ЦБ.

До устранения выявленных нарушений приостановлено действие лицензий на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, и на осуществление добровольного имущественного страхования.

Регулятор напоминает, что приостановление действия лицензий субъекта страхового дела означает запрет на заключение договоров страхования и внесение изменений в договоры, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта страхового дела. Страховщик обязан принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять обязательства.

До устранения выявленных нарушений приостановлено действие лицензий на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, и на осуществление добровольного имущественного страхования.

В организацию назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов приостановлены.