Неквалифицированные инвесторы могут получить возможность совершать рискованные сделки до 100 тыс. рублей вместо 50 тыс. рублей, предусмотренных в текущей версии законопроекта. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе «РЕПО-форума», организованного Национальной финансовой ассоциацией.

«ЦБ согласился на это. На последней дискуссии [первый зампред ЦБ] Сергей Анатольевич [Швецов] согласился с тем, чтобы лимит был увеличен в два раза. Тот лимит, который предлагался Банком России», — пояснил Аксаков.

Согласно законопроекту, инвесторы разделяются на две категории: квалифицированные и неквалифицированные. В ряде случаев неквалифицированного инвестора предлагается тестировать на знание фондового рынка. Если клиент не прошел экзамен, ему разрешена покупка акций только на 50 тыс. рублей.

Неквалифицированным инвесторам без ограничений будут доступны иностранные ценные бумаги в первом и втором котировальных списках российских бирж. Иностранные ценные бумаги станут доступны после тестирования при условии их включения в фондовые индексы, перечень которых установит регулятор.

Как, в свою очередь, отметил Швецов, пока окончательного решения нет. «Госдума должна на комитете рассмотреть законопроект. Сейчас делается текст», — сказал он.

Швецов также добавил, что позиция ЦБ о предоставлении неквалифицированным инвесторам возможности покупки ценных бумаг российских компаний, которые не включены в котировальные списки, только после тестирования, сохранилась. Исключение составляют лишь облигации, имеющие кредитный рейтинг не ниже установленного ЦБ. Иностранные ценные бумаги простым инвесторам будут доступны также после тестирования, если они находятся в прайм-индексе и прайм-листе иностранной биржи.