ЦБ установил официальные курсы валют на 6 декабря.

Курс доллара понизился на 38,13 копейки, составив 63,8135 рубля (64,1948 рубля на 5 декабря). Курс евро снизился на 38,41 копейки до 70,7245 рубля (71,1086 рубля на 5 декабря).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует разнонаправленную динамику к иностранным денежным единицам. На 12:35 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 63,91 рубля (минус 4 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро вырос до 70,88 рубля (плюс 4 копейки).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 63,74—63,94 рубля за доллар и 70,65—70,9 рубля за евро.