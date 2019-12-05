Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон о введении специального льготного налогового режима для самозанятых граждан еще в 19 регионах России. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Так, с 1 января 2020 года самозанятыми смогут стать жители Санкт-Петербурга, Ленинградской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской, Омской, Новосибирской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, Красноярского и Пермского краев, Ненецкого, Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономные округов и Республики Башкортостан.

В настоящее время налог на самозанятых (налог на профессиональный доход) действует в экспериментальном формате только на территории Москвы, Подмосковья, Калужской области и Татарстана. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% — при работе с компаниями.