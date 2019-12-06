Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обсуждает с чиновниками создание двух закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) для привлечения инвестиций российского бизнеса в национальные проекты, рассказали «Интерфаксу» несколько источников, знакомых с обсуждением вопроса.

По замыслу авторов идеи, такой механизм позволит существенно увеличить объем коллективных инвестиций от российских партнеров в проекты из различных отраслей и повысить мобильность капитала с учетом наличия существенной потребности в нем на финансовом рынке.

Первый ЗПИФ будет выступать соинвестором на автоматической основе во все проекты РФПИ, при этом объем инвестиций каждого из участников этого ЗПИФ должен составлять не менее 3 млрд рублей.

Второй ЗПИФ будет принимать решение об инвестировании в инвестиционные проекты в индивидуальном порядке. По каждому проекту решение будет приниматься отдельно органами управления и участниками ЗПИФ. Объем инвестиций каждого из участников здесь вдвое больше — он должен составлять не менее 6 млрд рублей.

По словам одного из источников агентства, документы для создания обоих ЗПИФов должны быть подготовлены к концу декабря, а сами паевые фонды должны быть созданы к концу апреля.

Начать работу ЗПИФ с автоматическим соинвестированием должен не позднее сентября 2020 года, проектный ЗПИФ — не позднее 1 декабря, уточнил собеседник агентства.

Участниками паевых фондов могут быть как юридические, так и физические лица, в том числе и владельцы крупнейших сырьевых компаний РФ.