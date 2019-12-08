Подработать в преддверии приближающихся праздников проще всего водителем. Больше всего заработать перед праздниками могут жители Москвы (средняя зарплата по городу на 60% выше, чем в среднем по России), а меньше всего — жители Красноярска и Тольятти, где зарплаты почти на 40% ниже среднероссийских. Это выяснил аналитический центр «Авито Работы» в ходе исследования рынка труда страны среди массовых специальностей.



В преддверии новогодних праздников работодатели все чаще размещают вакансии, где предлагается частичная занятость, сменный или удаленный график работы, — таких объявлений на сайте «Авито Работы» более половины (51%).



Аналитики подсчитали, что в среднем по стране массовые вакансии, связанные с Новым годом, стали оплачиваться на 10% выше, чем в прошлом году. Среднероссийская «новогодняя» зарплата в сегменте массовых специальностей в ноябре 2019 года составила около 35 тыс. рублей.

Как показало исследование, проще всего заработать в транспортной сфере, автомобильном бизнесе или на производстве — в этих сферах наиболее высокие зарплаты в предновогодний период.

Зарплата в транспортной сфере за год выросла на 21% и в ноябре 2019 года оказалась самой высокой среди всех групп «новогодних» массовых профессий — в среднем около 50,7 тыс. рублей в месяц. В этой профессиональной группе можно найти работу курьера-водителя, грузчика и комплектовщика.

Автомобильный бизнес занимает второе место по уровню оплат, здесь в «новогодних» вакансиях можно рассчитывать на зарплату в 46,2 тыс. рублей. В этой сфере часто предлагаются вакансии личного водителя, водителя такси и даже водителя Деда Мороза.

На третьем месте по уровню дохода — группа профессий «Производство, сырье, с/х», где средняя зарплата составляет чуть более 35 тыс. рублей, увеличившись за год на 6%. К этой группе относится наибольшее разнообразие специальностей, спрос на которые возрастает в преддверии корпоративов и праздников: пекари, швеи, клинеры, рабочие и многие другие.

Кроме того, перед Новым годом россияне могут заработать, даже не имея соответствующего опыта — открываются вакансии, связанные с упаковкой и комплектовкой новогодних подарков, а также с торговлей: помощники в отдел кулинарии в гипермаркеты, рабочие на кондитерское производство, промоутеры, продавцы на новогодних ярмарках. За год средняя зарплата в этой группе профессий не изменилась и в ноябре 2019 года составляет около 29 тыс. рублей.

Зарплаты по «новогодним» массовым специальностям выросли за год в 13 из 18 рассматриваемых городов. Больше всего заработать перед праздниками можно в столице: в среднем зарплата в Москве составила почти 56 тыс. рублей (+34% к аналогичному периоду 2018 года). На втором месте — Ростов-на-Дону: там средняя зарплата выросла на 84% по отношению к прошлому году (самый высокий рост) и составляет чуть более 44 тыс. рублей. На третьем месте находится Екатеринбург: зарплата увеличилась на 37% и составляет в среднем почти 39 тыс. рублей.

Сложнее всего подработать в Красноярске, где средняя зарплата составляет 21 тыс. рублей, Тольятти (около 22 тыс. рублей) и Перми (чуть более 22 тыс. рублей в месяц).