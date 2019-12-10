Рубль еще немного укрепился по отношению к ключевым иностранным валютам в ноябре, свидетельствуют данные сводки Банка России «Основные производные показатели динамики обменного курса рубля в январе — ноябре 2019 года» .

Рубль в ноябре укрепился к доллару по номинальному курсу на 0,8% по сравнению с октябрем текущего года, а к евро — на 0,6%. Средний номинальный курс доллара за ноябрь равнялся 63,87 рубля (против 64,35 рубля в октябре), средний номинальный курс евро — 70,66 рубля (против 71,06 рубля).

Уточним, что если сравнивать курсы на конец соответствующих месяцев, то, напротив, доллар чуть подорожал к российской валюте — с 63,87 рубля на конец октября до 64,08 рубля на конец ноября.

По сравнению с декабрем 2018 года рубль укрепился в ноябре по номинальному курсу на 5,4% к доллару и на 8,5% к евро.

По реальному курсу рубль укрепился в ноябре на 0,8% к доллару и на 0,7% к евро по сравнению с октябрем; с декабря 2018 года наблюдался рост курса нацвалюты на 5,2% и 9,1% соответственно. По реальным курсам Банк России изначально публикует оценочные данные, которые затем могут корректироваться.

Номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам повысился в ноябре на 0,3% по сравнению с октябрем и на 7,1% по сравнению с декабрем 2018-го, а реальный эффективный курс, по оценке, — на 0,2% и 6,1% соответственно.

Эффективный курс рубля рассчитывается в 2019 году на базе курсов валют 42 ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ. Согласно данным ЦБ, крупнейшими торговыми партнерами РФ являются Китай, Германия, Нидерланды, Белоруссия и Италия, которая в этом году вытеснила США из топ-пятерки на шестое место. В 2018 году эффективный курс рубля рассчитывался на базе курсов валют 38 ключевых торговых партнеров России.

В январе — ноябре 2019 года российская валюта продемонстрировала ослабление к доллару по сравнению с аналогичным периодом 2018-го на 4,3% по номинальному курсу и на 1,7% по реальному, а к евро рубль укрепился на 1,2% и 4,1% соответственно. К корзине валют зафиксировано усиление позиций российской денежной единицы на 0,7% по номинальным курсам и на 2% (согласно предварительной оценке) по реальным.



Напомним, курс рубля обрушился в августе на фоне объявления США о новых санкциях против России, а с сентября нацвалюта укрепляла позиции к иностранным денежным единицам.