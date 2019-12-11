ЦБ в 2020 году планирует провести оценку обеспечения инклюзивной среды для клиентов с инвалидностью в подразделениях 20 крупнейших банков в 24 регионах. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на состоявшемся 10 декабря заседании рабочей группы по повышению финансовой доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, передает в среду, 11 декабря, пресс-служба регулятора.

На заседании обсуждались результаты выполнения дорожной карты на 2017—2019 годы по созданию безбарьерной среды для клиентов финансовых организаций с различного рода ограничениями и инвалидностью. В частности, подведены итоги второго этапа мониторинга исполнения кредитными организациями рекомендаций Банка России в этой области. Завершили или практически завершили исполнение рекомендаций 58% кредитных организаций, а без учета рекомендаций по техническому переоснащению — 83%. Среди самых сложных задач, которые еще требуют завершения, — техническое переоборудование банкоматных сетей, а наименьшие проблемы у банков вызвала подготовка сотрудников к взаимодействию с клиентами с инвалидностью, выяснили в ЦБ.

Регулятор докладывает о завершении разработки и утверждении обновленного национального стандарта по соответствию сайтов и мобильных приложений для людей с различными формами инвалидности требованиям доступности. В ходе третьего этапа мониторинга, который регулятор проведет в 2020 году, будет оцениваться готовность кредитных организаций применять положения нового ГОСТа в процессе адаптации своих сайтов и мобильных приложений для людей с инвалидностью.

«При активном содействии Банка России Минтруд совместно с Минкомсвязью и Пенсионным фондом разработал государственную услугу, позволяющую людям с инвалидностью получать сведения из федерального реестра инвалидов для передачи в электронном виде в финансовые организации. По информации Минтруда, разработка находится в высокой степени готовности, и в следующем году банки смогут улучшить обслуживание людей с инвалидностью, более полно учитывая информацию об особых потребностях таких клиентов», — отмечается в релизе ЦБ.

Кроме того, Федеральное казначейство при участии Минтруда, Минфина, ЦБ и АО «НСПК» (оператора платежной системы «Мир») разработало специальную технологию по предоставлению людям с инвалидностью технических средств реабилитации с использованием электронного сертификата.

«Важно, чтобы к этой работе подключалось все большее число финансовых институтов, других ведомств, — отметила Набиуллина. — Надеюсь, что наша совместная работа приведет к тому, что люди с инвалидностью будут полностью включены в финансовый рынок, в том числе через финансовые технологии».

Сбербанк запустит сервис поиска вакансий для людей с инвалидностью Сервис будет запущен в следующем году.

В ходе мероприятия стало известно, что, например, в едином коммуникационном центре Банка России в Саратове работают 20% сотрудников с инвалидностью.

Один из банков — членов рабочей группы запускает в пилотном режиме сервис сопровождаемого обслуживания, который позволит человеку с различными ограничениями (в том числе пожилым и маломобильным гражданам) выбрать для себя доверенное лицо, подтверждающее совершение нестандартных операций. Кроме того, банк запустил систему поддержки потребителей с нарушениями слуха: 20 переводчиков с жестового языка в любой момент готовы онлайн оказать поддержку сотруднику банка и его клиенту.



Регулятор предложил вниманию членов рабочей группы новую дорожную карту на ближайшие два года, где особое внимание будет уделяться повышению доступности дистанционных каналов обслуживания финансовых организаций для людей с инвалидностью, а также адаптации финансовых продуктов и сервисов к потребностям людей с ментальной инвалидностью и интеллектуальными нарушениями. Дорожная карта будет дорабатываться с учетом замечаний и предложений всех членов рабочей группы.