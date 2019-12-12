ЦБ установил официальные курсы валют на 13 декабря.

Курс доллара понизился на 33,96 копейки, составив 63,2257 рубля (63,5653 рубля на 12 декабря). Курс евро снизился на 2,87 копейки, до 70,4271 рубля (70,4558 рубля на 12 декабря).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует укрепление к иностранным денежным единицам. На 13:04 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 63,23 рубля (минус 4 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 70,35 рубля (минус 10 копеек).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 63,16—63,3 рубля за доллар и 70,33—70,5 рубля за евро.