Кремль рассчитывает, что принимаемые меры позволят преодолеть демографический кризис в РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя данные Росстата об увеличении в 2019 году естественной убыли населения.

«Эти данные прогнозировались. Действительно, демографическая яма, которую неоднократно объяснял и сам президент (России Владимир Путин), и все наши руководители социальной области сейчас находятся в своей кульминации, ситуация в этом плане, безусловно, очень неприятная», — признал представитель Кремля. По его мнению, «это та реальность, то наследие прошедших десятилетий, история нашей страны, которую мы несем сейчас на своих плечах».

«На минимизацию последствий этой демографической ямы и направлены как раз нацпроект в области демографии и целый набор мер, которые призваны минимизировать негативные последствия и способствовать скорейшему переводу ситуации от знака минус в знак плюс в плане роста населения», — подчеркнул Песков.

Ранее сообщалось, что естественная убыль населения в России в 2019 году станет самой высокой за 11 лет.