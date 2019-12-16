Бизнес-объединения и Следственный комитет (СК) направили в Минэкономразвития предложения по повышению доверия бизнеса к правоохранительной системе, пишут «Известия» . Так, они предлагают изменить KPI для следователей, создать отдельный орган для расследования экономических преступлений, повысить имидж правоохранителей в СМИ.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в письме к Минэку выступил за отмену двух статей о нарушении валютного законодательства. По его мнению, они препятствуют экспорту и влекут для компаний неоправданные риски, которые значительно увеличивают себестоимость продукции. Также отдельную озабоченность бизнес-сообщества вызывает необоснованное применение статьи Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за перевод средств на счета нерезидентов по подложным документам.

В Торгово-промышленной палате сделали акцент на изменениях в судебной системе и предложили реформировать оценку эффективности следственных органов. Также палата предложила, например, не применять к предпринимателю, подозреваемому в преступлении, меры, которые ведут к остановке деятельности и ликвидации бизнеса.

Предложения Следственного комитета заключаются в том, чтобы улучшить взаимодействие со СМИ и сообществами предпринимателей для создания более положительного образа правоохранительных органов.

Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей предложил Минэкономразвития создать отдельный орган для расследования экономических преступлений. Также следует повысить открытость рассмотрения дел в судах (размещение аудиозаписей процессов в Интернете и введение в арбитражное судопроизводство института народных заседателей). Кроме того, необходимо предоставлять каждому гражданину доступ к электронному ресурсу с информацией о том, находится ли он в розыске.

Центры «Мой бизнес» планируют открыть по всей стране до конца года Центры могут способствовать увеличению числа предпринимателей на 20–30% за ближайшие несколько лет.

По словам помощника президента Андрея Белоусова, чтобы повысить доверие предпринимателей к правоохранительной системе, не нужно придумывать новые меры. Укрепить доверие бизнеса к правоохранителям должна работа онлайн-омбудсмена или цифровой приемной, которую власти запустили два месяца назад, сообщил он.

Платформа для работы с обращениями предпринимателей «Забизнес.рф» принимает жалобы бизнесменов на давление и другие противоправные действия правоохранительных органов. С 19 ноября система работает в полную силу, до этого она функционировала в тестовом режиме. Однако результатов пока нет ни по одному из обращений: согласно регламенту, срок их рассмотрения может доходить до 30 дней.