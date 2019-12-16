Граждане России тратят на покупку продуктов питания 30,2% своего бюджета. Это меньше, чем в Румынии и на Украине, но втрое больше, чем в среднем в европейских странах. Об этом сообщает «Прайм» по результатам исследования компании «РИА Рейтинг» по расходам на питание в 40 странах.

«Наименьшая доля расходов на еду у жителей Люксембурга, наибольшая — у жителей Украины. Россия занимает 31-е место в рейтинге», — отмечается в исследовании. По его данным, в Люксембурге на траты на еду приходится 8,4% расходов, в Нидерландах и Великобритании — по 10,6%, Ирландии — 11,5%, Финляндии — 11,7%.

Хуже, чем в России, дела обстоят в Казахстане (47,6%), Молдавии (43,8%), Северной Македонии (37,8%), Болгарии (36,5%), Белоруссии (36,3%), Сербии (34,3%), Румынии (33,3%) и Литве (31,5%).

В российских регионах доля трат на продукты питания существенно колеблется. Так, наиболее низкий уровень таких расходов наблюдается в Москве (24,5%), Ханты-Мансийском автономном округе (23,1%) и Татарстане (21,8%). Высокий показатель отмечается в Дагестане (53,8%) и Ингушетии (57,9%). Более 40% бюджета тратят на еду жители десяти российских регионов.

Эксперты также подсчитали, сколько в разных странах тратят на вредные привычки, общепит и досуг. В России эти траты находятся на среднем уровне — на алкоголь и табак уходит около 3% бюджета, на кафе и гостиницы — 3,5%, на досуг — 7,7%. В целом траты по вредным привычкам варьируются от 8,2% в Румынии до 1,6% в Люксембурге, Португалии, Кипре и Молдавии, по общепиту — от 11% в Швеции до 1,3% в Румынии и Молдавии, на досуг и культуру — от 18,7% в Швеции до 1,5% в Молдавии.

