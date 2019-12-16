Замминистра финансов Алексей Моисеев назвал четыре причины, почему вложить деньги в гарантированный пенсионный план (ГПП) лучше, чем положить на депозит в банке. Об этом он рассказал в интервью РБК .

«Причина № 1: банки не имеют продуктов, которые могли бы конкурировать с предложениями НПФ по пенсионным выплатам. Если у вас есть вклад в банке, вы можете снимать процент со счета, и таким образом будет уменьшаться остаток на счете и, соответственно, размер вашей ожидаемой пенсии. НПФ при достижении человеком пенсионного возраста выплачивают весь объем накоплений», — объяснил он, уточнив, что «банки этого не умеют» и у них нет похожих продуктов, которые могли бы конкурировать с НПФ.

Замминистра также напомнил про страховку на полную сумму вложений в ГПП. «Второе: при накоплении на депозите у вас есть гарантия. Но она де-юре не распространяется на весь объем суммы. Единственное место, где она возникает, — это ГПП. Объем гарантированных накоплений может быть кратно выше, чем 1,4 миллиона рублей, как на депозите, поскольку в ГПП нет ограничений по размеру страхуемой суммы», — сказал он.

«Третье: при вступлении в ГПП у граждан появляется множество налоговых льгот. Появляется вычет из НДФЛ, налоговая льгота, которой нет при накоплении в банках, а также социальный вычет в размере 120 тысяч рублей, который тоже недоступен при накоплении с помощью банковского депозита», — продолжил замминистра.

«Четвертое: если вдруг, при наличии банковского депозита, человеку захочется купить что-то красивое и новое, то может возникнуть соблазн: порадовать себя новинкой, а не отложить деньги на пенсию. Практика показывает, что все люди, и я в том числе, склонны в какой-то момент думать: на пенсию я еще накопить успею, а эти деньги лучше потрачу на машину, ремонт, украшения, что угодно. В НПФ это сделать невозможно», — рассказал Моисеев.

Он напомнил про копилки у советских рабочих: «В ранние советские годы рабочим на фабриках раздавали коробочки, так называемые копилки, ключ от которых оставался у кассира банка. Рабочие пополняли копилку, но открыть ее не могли. Они приносили ее в банк, банковский работник открывал и клал деньги на счет этого рабочего». «Мировая практика показывает, что без определенных ограничений люди склонны тратить свои сбережения», — заключил он.