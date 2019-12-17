Страховку по договору гражданской ответственности застройщика участникам долевого строительства смогут получить дольщики, по договорам которых страховой случай наступил до 27 июня 2019 года и было предъявлено требование о выплате возмещения. Об этом сообщается в информационном письме Центрального банка.

После этой даты обязательства по страхованию ответственности застройщика будут обеспечены через Фонд защиты прав граждан.

Страховщиками производится выплата страхового возмещения гражданам – участникам долевого строительства по договорам страхования, по которым на 27 июня 2019 года наступил страховой случай и предъявлено требование о выплате страхового возмещения по договору страхования и (или) вступило в силу решение суда об исполнении обязательств по договору страхования. Фондом производится выплата возмещения гражданам — участникам долевого строительства по договорам участия в долевом строительстве, предусматривающим передачу жилых помещений и исполнение обязательств застройщика по которым обеспечивалось договорами страхования, во всех иных случаях, предусмотренных федеральным законом № 153-ФЗ», — говорится в письме.

Застрахованные вправе также потребовать выплату от фонда в случае, если на указанную дату наступил страховой случай, а страховщик отказался выплачивать возмещение, ссылаясь на наступление страхового случая вследствие умысла страхователя, выгодоприобретателя или застрахованного лица, например, преднамеренное банкротство застройщика. Также фонд будет выплачивать средства в случаях, когда требования участника долевого строительства не удовлетворены полностью.

«Для получения более подробной информации по вопросам получения возмещения Банк России рекомендует обращаться в Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства», — добавили в ЦБ.