Минфин России 18 декабря 2019 года проведет два аукциона по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД). Соответствующее сообщение опубликовано пресс-службой ведомства.

Так, на одном аукционе будут предложены ОФЗ-ПД выпуска № 26227RMFS с датой погашения 17 июля 2024 года в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске.

На другом аукционе будут предложены ОФЗ-ПД выпуска № 26230RMFS с датой погашения 16 марта 2039 года в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске.