Российское правительство не боится инфляции, но считает нужным ее сокращать, заявил президент страны Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

«Мы не боимся инфляции, а считаем, что нужно ее таргетировать и уменьшать, потому что рост инфляции означает сокращение реальных доходов граждан <…> мы не хотим повышения цен», — сказал Владимир Путин.

Российский президент добавил, что, по последним данным, уровень инфляции в стране снизился до 3,25%. «Это очень хороший для нас показатель. В начале следующего года мы вполне можем увидеть и 3%», — отметил он.

«Россия, безусловно, является одним из лидеров формирующихся рынков по поводу состояния финансовой и бюджетной систем», — считает российский президент.