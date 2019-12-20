Замедление мировой экономики может привести власти развитых стран к таким мерам денежно-кредитной политики, как единоразовая выплата всем гражданам фиксированных сумм, чтобы стимулировать потребительский спрос, пишет РБК . Речь идет о реализации концепта «вертолетных денег». Такое мнение высказал директор по управлению инвестициями швейцарского банка Julius Baer Ив Бонзон в прогнозе о долгосрочных тенденциях на 2020—2029 годы.

По его словам, денежно-кредитная политика достигла своих пределов, поскольку центробанки развитых стран за уходящее десятилетие уже дошли до политики нулевых ставок, а также программ «количественного смягчения» (QE), направляя ликвидность в финансовый сектор. Первостепенной задачей становится стимулирование роста номинального ВВП. По мнению экономиста, для ее решения могут применяться неочевидные способы: бюджетно-налоговое стимулирование должно быть объединено с монетарным стимулированием.

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«Это может принять пока что не имевшую прецедента форму отрицательного налогообложения, что будет способствовать перераспределению покупательной способности к группам с наименьшим доходом», — пояснил автор прогноза. Он проводит параллели с концепцией «вертолетных денег» (гипотетический пример стимулирования спроса путем разбрасывания денежных купюр с вертолета) в денежно-кредитной политике. Идея заключается в том, что прямые трансферы домохозяйствам являются самым простым способом увеличить инфляцию до целевых показателей и стимулировать экономическую активность: заметив увеличение количества денег в обращении, люди начнут тратить свободнее. Под отрицательным налогообложением подразумевается политика регулятора, при которой каждый взрослый гражданин получит одноразовую налоговую субсидию фиксированного размера, профинансированную центральным банком, пояснил Бонзон. Все граждане получат равные суммы.

Отрицательное налогообложение будет разовым инструментом. Эта мера может быть адаптирована к потребностям делового цикла и использована для стимулирования роста экономики. Центральный банк будет определять размер выплат в зависимости от инфляции, размера ВВП, доли накопленных частным сектором сбережений и других факторов. По его словам, для более состоятельных домохозяйств такая единоразовая выплата будет означать снижение налогов и будет менее стимулирующим фактором, чем для семей со средними доходами. Менее состоятельные домохозяйства используют большую часть располагаемого дохода и таким образом получат дополнительную наличность, которую смогут потратить, не прибегая к кредитам.

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По словам экспертов, такие меры, которые условно можно обозначить как «списание долгов», не решают проблему разворота кредитного цикла. Также «раздача денег с вертолета» — нездоровый процесс и пределов для количественных смягчений нет. Для роста экономики нужно, чтобы деньги направлялись в реальный сектор, с этой точки зрения прямая раздача теоретически может иметь под собой основу, полагают эксперты. В этом случае важно обозначить, на что могут быть потрачены средства.

Julius Baer также прогнозирует, что в 2020—2029 годах основными игроками на мировой экономической сцене станут Китай и США, которые, в частности, активно инвестируют в технологии и биотехнологии. Стратегическая конфронтация между Пекином и Вашингтоном приведет к формированию нового биполярного мироустройства, говорится в обзоре. «Россия с учетом демографической ситуации, зависимости от нефти и газа, а также отсутствия структурных реформ вряд ли станет лидером экономического цикла», — предупредил Бонзон. Тем не менее в новом биполярном мире с центрами в Китае и США Россия выиграет от роста экономики Китая и ее отвязки от американоцентричной системы, полагает он.