ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 21 декабря.

Курс доллара понизился на 12,12 копейки, составив 62,4071 рубля (62,5283 рубля на 20 декабря). Курс евро снизился на 20,97 копейки, до 69,378 рубля (69,5877 рубля на 20 декабря).

На валютных торгах Московской биржи на 13:08 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился почти на 21 копейку и составил около 62,2 рубля. Евро на тот же момент времени подешевел на 25 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 69,17 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 62,15—62,48 рубля за доллар и 69,09—69,44 рубля за евро.