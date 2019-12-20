Акционеры «Яндекса» на внеочередном собрании в пятницу одобрили изменение структуры корпоративного управления, предполагающее создание Фонда общественных интересов (Public Interests Foundation), который получит «золотую акцию» и будет принимать участие в ряде ключевых решений, сообщает «Прайм».

«Яндекс» 18 ноября объявил о планах по изменению структуры управления, назвав новую концепцию «золотой акцией 2.0». Одной из причин, побудивших компанию к такому шагу, назывались потенциальные изменения в законотворческой и нормативно-правовой среде.

Совет директоров «Яндекса» предложил изменить структуру управления компанией Держателем «золотой акции» является Сбербанк.

Создаваемый Фонд общественных интересов будет выдвигать двух из 12 членов в совет директоров «Яндекса» и будет участвовать в принятии решений по ряду вопросов, имея по ним право вето: согласование сделок по консолидации 10% и более голосующих или экономических акций в одних руках, согласование передачи существенной интеллектуальной собственности, согласование изменений в регламенте компании по защите необезличенных больших данных российских пользователей, согласование возможных партнерств компании с правительствами других стран, если таковые будут.

При этом фонд не сможет влиять на другие вопросы операционной, стратегической и экономической деятельности «Яндекса». В то же время в исключительных случаях фонд будет иметь право временно заменить руководителя российского «Яндекса».