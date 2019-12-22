Средняя сумма вкладов в банке «Русский Стандарт» продолжает увеличиваться, свидетельствует статистика кредитной организации. Так, за три квартала 2019 года средняя сумма депозитов выросла на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



«Риторика Банка России, а также активное обсуждение в обществе готовящихся циклов снижения ключевой ставки, видимо, поспособствовали тому, что население стремилось откладывать сбережения и оформляло вклады по выгодной текущей ставке», — говорится в материалах банка.

Согласно исследованию, сегодня депозиты в рублях по-прежнему предпочитает большинство клиентов банка. Спрос россиян на вклады в долларах с января по сентябрь 2019 года также рос, хотя и менее активно, чем на рублевые, — их средняя сумма по сравнению с тремя кварталами 2019 года увеличилась на 5,5%.

«На фоне низкой инфляции и замедления экономического роста ЦБ, как и большинство центробанков мира, следует политике снижения ставок, — комментирует ситуацию CFA, директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко. — В декабре Банк России ожидаемо снизил ставку до 6,25%. В пользу решения говорила не только низкая инфляция, но и заметное укрепление рубля на фоне договоренностей ОПЕК о сокращении квот добычи нефти. Снижение базовых ставок закономерно ведет и к снижению депозитных ставок в банках. В силу тренда на дальнейшее снижение ключевой ставки мы ожидаем, что в 2020 году депозитные ставки уверенно уйдут ниже 6%».

Традиционно самыми активными вкладчиками продолжают оставаться представители старшего поколения.