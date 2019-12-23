Каждый пятый заемщик микрофинансовой компании «Лайм-займ» брал кредит для помощи животным, показал опрос, в котором приняли участие 10 тыс. клиентов.



По данным исследования, у большинства из них есть домашние животные: у 47,8% опрошенных есть кошка, у 30,1% — собака, а у 11,5% — несколько питомцев. Большая часть респондентов (60,5%) отмечает, что деньги были нужны на лечение животных, 37,5% брали на содержание (корм, уход и так далее) и 2% — на благотворительность (помощь приютам).

«То, что каждый пятый когда-либо брал заем для того, чтобы помочь животным, кажется логичным. Дело в том, что когда падает покупательная способность населения, а в России она падает уже не первый год подряд, происходит перераспределение приоритетов категорий расходов. Например, люди сокращают свои бюджеты в первую очередь на такие категории, как развлечения, бары, рестораны и так далее. Но есть две категории, на которые даже при снижении покупательной способности расходы не снижаются, — это детские товары и товары для домашних животных. Люди предпочитают экономить на всем, но только не на членах семей, поэтому в условии ограниченных ресурсов вынуждены брать деньги в долг», — рассказала руководитель департамента финансовой аналитики и рисков «Лайм-займа» Дарья Грищенко.